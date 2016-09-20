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爆欠薪糾紛 21名中國籍船員滯留高雄港逾2個月

「五星北京」滯留高雄港超過2個月。（圖擷自《國際船舶網》）

2016-09-20  14:48

〔即時新聞／綜合報導〕一艘註冊地為中國福州、名為「五星北京」的貨輪停泊高雄港已逾2個月之久，疑因爆發欠船員薪資、未妥善維修、缺乏潤滑油等油料和足夠食物等問題，遲遲未出港。

據高雄港務部門指出，「五星北京」之前申請進港加油，以便返回中國，之後疑似因爆發欠薪等問題，船長不願出港，導致船隻始終滯留高雄港。

綜合中媒報導，武漢鑫裕盛派遣公司於今年7月派遣了21名中國籍船員到一艘「五星北京」香港籍貨輪工作8個月。7月19日他們乘坐飛機從武漢前往高雄，按照原定計畫，這些船員要到澳洲裝運礦石和煤，再運回中國。不過，船員登上船後卻發現各種物資不足，船長表示希望船東能夠出錢，讓貨輪靠港獲得補給。

但是從7月19日至今，「五星北京」只獲得了3次食品補給，一次為8月19日，從當地供應商處購買的價值442美元（約新台幣1萬3900元）的蔬菜；一次為9月4日船員因為食物不足，向高雄國際船舶運輸工會（ITF）求助，獲得中華海員總工會高雄分會應急蔬果救援；最後一次是9月14日，武漢鑫裕盛派遣公司請高雄的供應方用交通艇送來蔬果和淡水，但船員的公司迄今分文未發。

船長何楚平表示，船東不但已積欠船員薪資1個多月，也未提供貨輪應有的多項工程維修及料件，潤滑油等油料也嚴重不足，在無法保證航行安全之下，不能貿然出港。

武漢鑫裕盛船員管理有限公司負責人則稱，目前還在協調，船東至今還欠著派遣公司的錢，所以公司無法支付員工工資，已派人過去查看船上具體情況，主要問題是船東資金不到位。

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  • 圖為中華海員總工會高雄分會送新鮮蔬果給「五星北京」船員。（圖擷自《國際船舶網》）

    圖為中華海員總工會高雄分會送新鮮蔬果給「五星北京」船員。（圖擷自《國際船舶網》）

  • 圖為中華海員總工會高雄分會運送新鮮蔬果給「五星北京」救援。（圖擷自《國際船舶網》）

    圖為中華海員總工會高雄分會運送新鮮蔬果給「五星北京」救援。（圖擷自《國際船舶網》）

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