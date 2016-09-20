美韓智庫發表報告 指中國企業涉嫌協助北韓發展核武

2016-09-20 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國高級國防研究中心（C4ADS）和南韓智庫峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）聯合發表報告，直指中國一家企業涉嫌協助北韓發展核武計畫。

《華爾街日報》報導，美國與南韓的智庫聯合發表報告，指中國遼寧丹東鴻祥實業發展公司涉嫌幫助北韓，讓北韓最高領導人金正恩可以擴大發展核武器項目。該報告認為，鴻祥公司與北韓的貿易之中，涉及具有民用和軍事目的的商品，包含可用於核武器開發的材料。

鴻祥公司的創辦人為馬曉紅，她也涉及上週曝光的遼寧省人大賄選案，還因此辭去省人大代表。馬曉紅的資產已經被中國警方凍結。

報導指出，美國司法部最快將在本週宣布，對這家中國企業採取法律行動。