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用桌球能做任何事？ 網友：桌球神人、是你？

影片中該名運動員表演以桌球來解各種保齡球難題。（擷取自「Dạy Bóng Bàn Vợt Dọc」臉書粉絲專頁）

2016-09-20  11:59

〔即時新聞／綜合報導〕桌球神人一段影片，讓不少網友跪著看完！

臉書上流傳一段影片，內容除了以桌球當成保齡球進行超高難度的解球以外，還有在日常生活中展現各式各樣極巧妙的桌球技巧，讓不少網友觀看的同時驚呼連連。片尾安排了男主角以桌球內藏戒指的方式，向女主角求婚，象徵桌球魔人做什麼事都離不開乒乓球的精神。

影片流傳到目前，已突破1800萬觀看次數，有近32萬次分享，網友們對這名「桌球神」的球技及創意紛表讚嘆，直呼「我簡直是跪著看完這段影片的」。

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