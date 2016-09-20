李克強會晤歐巴馬 盼美國妥善處理台灣問題
2016-09-20 11:50
〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院總理李克強在當地時間19日於美國紐約會見美國總統歐巴馬（Barack Obama），又再次重申中國在台灣、西藏等問題的原則立場，希望美國「妥善處理有關問題」。
《新華社》報導，李克強表示，中、美加強合作符合兩國人民根本利益，也是國際社會的共同期待。他說，雙方要妥善處理經貿摩擦，防止兩國經貿關係受到不必要的幹擾，希望美國放寬高技術産品對華出口限制。
李克強重申中國在台灣、西藏等問題的原則立場，希望美國妥善處理有關問題。
歐巴馬則說，美中關係保持穩定，對兩國和世界都很重要。美方希望美中關係得到強有力、可持續發展，讚賞兩國在國際、地區問題上開展的合作。報導稱，歐巴馬說，美國政府奉行一個中國政策不會改變。
而美國白宮網站發布的新聞稿中，有這次雙方交談的內容，並未出現「台灣」、「西藏」、「一個中國」等字樣。
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