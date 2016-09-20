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離職員工逆襲 660億買下聯想房地產事業

融創老闆孫宏斌。（圖擷取自網路）

2016-09-20  12:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國地產商「融創中國」，18日宣布收購聯想集團41家子公司，以138億元人民幣（約台幣660億元）買下了聯想位於北京、天津、重慶、杭州的42個物業，等於接收了整個聯想的房地產事業。而融創老闆孫宏斌，20多年前其實是在聯想集團工作，不過後來與聯想老闆柳傳志分道揚鑣，讓這樁收購案更添戲劇性。

根據《蘋果日報》報導，孫宏斌1988年25歲時進入聯想工作，2年內從一名普通員工，被破格提拔為企業發展部經理，主管在中國各地開闢的18家分公司，一度被視為柳傳志的接班人，但也因為鋒頭太健，18家分公司的人事、財務均被他操控，讓聯想元老紛紛警告柳傳志，「孫宏斌權力太大，結黨營私，分裂聯想，聯想要失控了！」

柳傳志後來與孫宏斌交涉，「我們都是能力強的人，我領導不了你。咱們好聚好散，聯想的分公司你隨便挑一個，你自己去幹。」卻被孫宏斌一口回絕，「不必了柳總，我才26歲，我可以從頭再幹！」結果1990年5月28日，孫宏斌突然遭警方逮捕羈押，並在1992年8月22日因「挪用公款」遭法院定罪，被判處有期徒刑5年，不過2003年又被離奇地改判無罪。

孫宏斌出獄後，得到柳傳志50萬元人民幣（約台幣235萬元）借款，從天津房市再出發，8年內擴張至中國10餘省、16個城市。到今年，融創上半年的銷售收入已超過500億元人民幣（約台幣2350億元）。相對的，聯想旗下的房地產事業持續不振，今年上半年收入僅佔集團的3.32%，交到融創手上，等於孫宏斌與柳傳志一笑泯恩仇。

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  • 聯想老闆柳傳志。（圖擷取自網路）

    聯想老闆柳傳志。（圖擷取自網路）

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相關關鍵字： 孫宏斌 柳傳志 聯想 融創
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