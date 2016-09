把難民形容成有毒糖果 這張圖讓小川普被罵翻

2016-09-20 11:23

〔即時新聞/綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普以風格嗆辣聞名,尤其在移民、難民政策的言論令他飽受批評。他的兒子小川普(Donald Trump Jr.)也加入戰局,在極度敏感的敘利亞議題中,將難民比喻成有毒的彩虹糖,遭到外界砲轟。

小川普今日在推特上PO圖,圖片中有一碗裝滿的彩虹糖,上頭寫著,「如果我有一碗彩虹糖,但我告訴你,只要吃下三顆就能讓你喪命,你還會想抓一大把嗎?」、「這就是我們的敘利亞難民問題。」

小川普寫到,「這張圖片說明了一切,讓我們了結這項政治正確卻對美國沒有幫助的議題吧!」但就如同他的父親一樣,這番發言受到網友猛烈批評,許多人不約而同放上敘利亞兒童難民的照片,痛斥「他們不是彩虹糖」、「嘿,這個小孩就是你說的有毒彩虹糖。」

This image says it all. Let's end the politically correct agenda that doesn't put America first. #trump2016 pic.twitter.com/9fHwog7ssN

Hey @DonaldJTrumpJr, this is one of the millions of children you compared to a poisoned Skittle today: https://t.co/SDSGw0eUIP pic.twitter.com/HuhY9RGvWW