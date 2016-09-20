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疑父子爭吵 國中男生9樓跳下命危
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把難民形容成有毒糖果 這張圖讓小川普被罵翻

2016-09-20  11:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普以風格嗆辣聞名，尤其在移民、難民政策的言論令他飽受批評。他的兒子小川普（Donald Trump Jr.）也加入戰局，在極度敏感的敘利亞議題中，將難民比喻成有毒的彩虹糖，遭到外界砲轟。

小川普今日在推特上PO圖，圖片中有一碗裝滿的彩虹糖，上頭寫著，「如果我有一碗彩虹糖，但我告訴你，只要吃下三顆就能讓你喪命，你還會想抓一大把嗎？」、「這就是我們的敘利亞難民問題。」

小川普寫到，「這張圖片說明了一切，讓我們了結這項政治正確卻對美國沒有幫助的議題吧！」但就如同他的父親一樣，這番發言受到網友猛烈批評，許多人不約而同放上敘利亞兒童難民的照片，痛斥「他們不是彩虹糖」、「嘿，這個小孩就是你說的有毒彩虹糖。」

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  • 小川普。（美聯社）

    小川普。（美聯社）

  • 川普陣營的敘利亞難民政策受到猛烈批評。（圖片擷取自「Donald Trump Jr.」推特）

    川普陣營的敘利亞難民政策受到猛烈批評。（圖片擷取自「Donald Trump Jr.」推特）

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