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紐約爆炸案發現未爆彈 疑小偷無意間幫拆彈

炸彈客瑞哈米（Ahmad Khan Rahami）中槍落網。（美聯社）

2016-09-20  10:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市、紐澤西州接連2天發生4起爆炸事件，外媒指出，警方發現在現場附近另有1枚爆裂物，但被小偷取出，甚至可能因為小偷無意間拉動電線，意外拆彈。

外媒報導，美國紐約市、紐澤西州接連2天發生4起爆炸事件，警方獲報遭通緝的炸彈客瑞哈米（Ahmad Khan Rahami）現身紐澤西州林登市一處酒吧，警方逮人時雙方駁火，造成2警受傷，瑞哈米右肩中槍戒護送醫。

《每日郵報》報導，警方在爆炸現場附近發現另1枚未爆彈，紐約市警局刑事偵查組長鮑以思（Robert Boyce）在記者會上指出：「我們從監視器影片中發現2名男子撿起提袋，將爆裂物取出，然後拿著提袋離開。」是否因為小偷移動炸彈時拉動電線意外拆彈，鮑以思表示「現在還很難說」。警方目前認為這2人與爆炸案無關，希望他們到案接受訊問釐清案情。

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