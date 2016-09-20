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選舉挫敗 梅克爾承認敗因就是難民政策

2016-09-20  08:12

〔即時新聞／綜合報導〕德國柏林邦18日舉行邦（市）議會選舉，總理梅克爾所屬「基督教民主聯盟（CDU）」遭受挫敗，得票率更創下1990年兩德統一後的新低。梅克爾承認，造成選舉慘敗原因就是「難民政策」造成。

德國總理梅克爾所屬基民盟，在這次選站僅獲得17.6％的得票率，是該黨在伯林地區史上成績最差的一次。根據《BBC》報導，梅克爾在當地時間19日的記者會上表示，承認對難民倡導「敞開大門」政策，以及她拋出去的口號「我們有能力管理好」，是造成選舉失利的原因，那句口號梅克爾現在也改稱是「過於簡單的座右銘」。

梅克爾表示，如果可以的話，她希望時間能夠倒退很多年，讓她在面對大量難民湧入，能有更好應對。對於自己的難民政策，梅克爾辯護說，政策上是是完全正確的，最終卻在相當長時間裡失控，誰都不想再看到失控的局面，包括她自己在內。

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  • 德國總理梅克爾所屬基民在柏林選舉遭受挫敗，梅克爾承認敗因就是難民政策影響。（彭博）

    德國總理梅克爾所屬基民在柏林選舉遭受挫敗，梅克爾承認敗因就是難民政策影響。（彭博）

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