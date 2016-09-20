| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》陳偉殷復出首戰 4.1局挨轟退場
 首頁 > 國際

住日本飯店「把水都打開」流光 中國商人遭罵翻

2016-09-20  08:04

〔即時新聞／綜合報導〕本月18日是「九一八事變」85週年，中國前桌球女名將王楠轉發地產商老公郭斌的一則微博，他稱去過日本，卻不用包括電器之內的任何產品，還指在日本住宿，「小人地把水都打開，還覺得解氣」，此文章被中國網友們罵翻。

郭斌的這則微博中發文表示，「遇到一些欺負人的事總是很難緩過勁，曾經的九一八！整個國家被一個比咱小太多的國家從頭到腳羞辱欺負的到家了！我是去過日本卻從不用它包括電器之內的任何產品！甚至在日本住酒店很小人地把水都打開，還覺得解氣！其實這沒用！咱得多方位加油！加油！」

王楠轉發時寫到，「這就是郭同學，永遠這麼直接，我手動點贊！永遠不要忘記曾經的九一八。」

該文卻慘遭大批中國網友罵翻，一名網友就說，「愛國並不是這樣，你可以用這種方式愛國，但不能要求每個人都這麼做來表現自己愛國」、「浪費水資源是可恥的行為，還美其名曰為愛國，幼稚極致！」、「借愛國之名，行苟且之事，這是國內很多『愛國者』的共同特徵」、「浪費地球資源！這叫愛國！可笑啊！」‧

廣告
  • 中國前桌球女名將王楠轉發地產商老公郭斌的一則微博，意外被網友們罵翻。（圖片取自微博）

    中國前桌球女名將王楠轉發地產商老公郭斌的一則微博，意外被網友們罵翻。（圖片取自微博）

  • 中國前桌球女名將王楠轉發地產商老公郭斌的一則微博，意外被網友們罵翻。（圖片取自微博）

    中國前桌球女名將王楠轉發地產商老公郭斌的一則微博，意外被網友們罵翻。（圖片取自微博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 日本 水資源
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：住日本飯店「把水都打開」流光 中國商人遭罵翻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.