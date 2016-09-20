住日本飯店「把水都打開」流光 中國商人遭罵翻

2016-09-20 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕本月18日是「九一八事變」85週年，中國前桌球女名將王楠轉發地產商老公郭斌的一則微博，他稱去過日本，卻不用包括電器之內的任何產品，還指在日本住宿，「小人地把水都打開，還覺得解氣」，此文章被中國網友們罵翻。

郭斌的這則微博中發文表示，「遇到一些欺負人的事總是很難緩過勁，曾經的九一八！整個國家被一個比咱小太多的國家從頭到腳羞辱欺負的到家了！我是去過日本卻從不用它包括電器之內的任何產品！甚至在日本住酒店很小人地把水都打開，還覺得解氣！其實這沒用！咱得多方位加油！加油！」

王楠轉發時寫到，「這就是郭同學，永遠這麼直接，我手動點贊！永遠不要忘記曾經的九一八。」

該文卻慘遭大批中國網友罵翻，一名網友就說，「愛國並不是這樣，你可以用這種方式愛國，但不能要求每個人都這麼做來表現自己愛國」、「浪費水資源是可恥的行為，還美其名曰為愛國，幼稚極致！」、「借愛國之名，行苟且之事，這是國內很多『愛國者』的共同特徵」、「浪費地球資源！這叫愛國！可笑啊！」‧