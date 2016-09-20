敍利亞戰火再起 聯合國人道車隊遭炸致12死

2016-09-20 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕日前俄羅斯與美國再度針對敘利亞內戰商議停火，但停火協議卻很快就破局，有外媒報導指出，敘國政府軍昨日對北部大城阿勒坡（Aleppo）發動大規模空襲，造成一支聯合國救援車隊人員傷亡，至少有12人不幸喪命。

綜合外媒報導，一支由聯合國與敘國人道組織組成的救援車隊，於當地時間19日在運送物資到阿勒坡西邊的Orum al-Kubra鎮，卻疑似遭到政府軍的空襲，車隊中的31輛卡車有18輛被擊中，車隊的司機和工作人員也傷亡慘重，最少有12人在空襲中喪命。

另外，敍利亞人權觀察組織表示，反抗軍佔據的阿勒頗地區19日遭受政府軍的空襲，至少有20名平民喪生。同時阿勒坡西南部的俄羅斯及政府軍陣地也遭到大規模火箭砲轟炸。