| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》陳偉殷復出首戰 4.1局挨轟退場
 首頁 > 國際

敍利亞戰火再起 聯合國人道車隊遭炸致12死

2016-09-20  08:00

〔即時新聞／綜合報導〕日前俄羅斯與美國再度針對敘利亞內戰商議停火，但停火協議卻很快就破局，有外媒報導指出，敘國政府軍昨日對北部大城阿勒坡（Aleppo）發動大規模空襲，造成一支聯合國救援車隊人員傷亡，至少有12人不幸喪命。

綜合外媒報導，一支由聯合國與敘國人道組織組成的救援車隊，於當地時間19日在運送物資到阿勒坡西邊的Orum al-Kubra鎮，卻疑似遭到政府軍的空襲，車隊中的31輛卡車有18輛被擊中，車隊的司機和工作人員也傷亡慘重，最少有12人在空襲中喪命。

另外，敍利亞人權觀察組織表示，反抗軍佔據的阿勒頗地區19日遭受政府軍的空襲，至少有20名平民喪生。同時阿勒坡西南部的俄羅斯及政府軍陣地也遭到大規模火箭砲轟炸。

廣告
  • 敘國政府軍昨日對北部大城阿勒坡發動大規模空襲，造成一支聯合國救援車隊人員傷亡，至少有12人不幸喪命。（圖截自SBS.com.au）

    敘國政府軍昨日對北部大城阿勒坡發動大規模空襲，造成一支聯合國救援車隊人員傷亡，至少有12人不幸喪命。（圖截自SBS.com.au）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人道 敘利亞 敘利亞內戰 空襲 聯合國 車隊
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：敍利亞戰火再起 聯合國人道車隊遭炸致12死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.