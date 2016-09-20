雙面小母牛命很硬 飼主取名「Lucky」

2016-09-20 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州一處農場的牛隻日前產下1隻與眾不同的「雙面牛」，小牛健康狀況良好，也能吃食物，而一般類似的基因突變，多數是胎死腹中，農場主人的5歲小女兒認為小牛命很硬，替牠取名「Lucky」。

《美聯社》報導，農場主人麥卡賓（Stan McCubbin）原以為母牛產下雙胞胎小母牛，但仔細一看，這隻牛有2鼻、2口、4眼，儘管長在中間的一對眼睛沒有視力，但小牛出生至今活得好好的。

飼主表示，小牛喜歡打轉，經常跌倒。用奶瓶餵食小牛時，雖只有一張嘴在吸吮，但另一嘴也同時會動，模樣相當可愛。