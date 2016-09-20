川普非裔支持率暴增6倍 希拉蕊竟下滑20％
2016-09-20 07:14
美國最新一份民調顯示，共和黨總統候選人川普的非裔選民支持度大增6倍，來到19.6％。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選剩下倒數不到2個月，民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）的選情逐漸轉趨悲觀。有外媒報導指出，美國最新一份民調顯示，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）非裔選民支持度大增6倍，來到19.6％，反倒是相當倚賴非裔選票的希拉蕊減少了將近20％。
《洛杉磯時報》與南加州大學近日公布一項上週進行的民調，結果顯示川普在全國選民的支持度為47.7％，希拉蕊則為41％。而在非裔選民的支持率部分，川普獲得19.6％支持度，由同機構上一次民調的3.1％激增了16.5％，而希拉蕊則獲得71.4％支持度，但卻是從上一次的90.4％下滑了20％。
民調機構分析，川普的非裔選民支持率之所以能急升，是因為他在民調進行期間，曾到全國唯一的福音派電視台接受黑人主教訪問，讓他能接觸到美國的福音派非裔選民，且希拉蕊又在這段期間因肺炎病倒暫停宣傳，讓她的支持度大受打擊。
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