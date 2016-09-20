紐約驚爆 歐巴馬重申反恐決心

2016-09-20 05:28

〔中央社〕美國總統歐巴馬今天在紐約表示，美國領導全球反恐的決心堅定，誓言殲滅伊斯蘭國（IS），他也力挺紐約市及新澤西州政府與警方的危機處理，阻止可能更大規模的傷害。

美國過去24小時接連發生三起攻擊案，其中，紐約曼哈頓切爾西區17日的爆炸案、造成29人受傷；同一晚明尼蘇達州購物中心則發生持刀砍人案、造成8人受傷；而新澤西州則是昨晚發現管式炸彈，警方及時引爆，沒有造成傷亡。

當地警方今天於新澤西州要逮捕涉及紐約與新澤西州爆炸案的阿富汗裔美籍男子拉哈米，雙方駁火後，拉哈米受傷遭逮，被綁在擔架上由救護車送走。

正值聯合國召開大會期間，歐巴馬人也在紐約，上午特別針對這三起事件向外界說明，並為警方加油打氣，他還強調，聯邦政府會提供當地政府調查所需的一切協助。

歐巴馬還說，目前沒有證據顯示，明尼蘇達州的持刀砍人案與紐約及新澤西州的爆炸案有關。

與聖戰士掛勾的一家通訊社宣稱，伊斯蘭國（IS）「士兵」發動明尼蘇達州的持刀攻擊事件。

歐巴馬重申，美國將繼續領導全球的聯合行動，消滅IS；他還說，這些恐怖份子試圖製造恐懼，影響人們日常生活，但紐約市及新澤西州民眾的無畏與堅韌，就是美國不屈服於恐懼的最好例證。

他還特意向媒體喊話，希望美國媒體在報導爆炸案相關情況時要展現克制，以調查人員的說法為準，不要過度解讀，因為「錯誤的報導和不完整的資訊」無助於爆炸案的後續調查，他還說，聯邦調查局（FBI）和地方政府間會密切合作。

歐巴馬這席話，可能是與當地官員第一時間的談話有關。

紐約市長白斯豪（Bill de Blasio）最初說，紐約市的爆炸無法確認是否牽涉政治或個人因素；不過，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）說，紐約爆炸是和國際恐怖主義無關的恐怖行為，並未發現IS涉入其中，而他後來在聲明中指出，資訊顯示可能與外國有關，「但仍得看情勢發展」。