選舉大勝 蒲亭歡稱人民選擇穩定

2016-09-20 02:00

〔中央社〕俄羅斯總統蒲亭所屬執政黨在國會選舉贏得空前席次，蒲亭歡稱這都是投給「穩定」的選票。此次投票率低。

在蒲亭掌權16年期間，現已出現俄國持續時間最長的經濟危機，但執政的「團結俄羅斯黨」（United Russia）在昨天選舉仍拿下54%以上選票，囊括國家院（下院）450席中的3／4席次，確保多數地位。

蒲亭今天對旗下政府說：「就俄羅斯而言，這是個好結果。」

「在眼前困局、高度不確定性和風險下，人民無疑選擇了穩定。」

過去幾年騷亂不斷，俄國自烏克蘭奪得克里米亞半島，形成冷戰結束以來與西方最嚴重的僵局，並在敘利亞展開作戰行動。

同時儘管俄國經濟陷入嚴重衰退，對一般人民造成傷害，蒲亭的支持率仍維持在80%上下。

雖然他尚未宣布2018年再次參選總統，目前看來，屆時他似乎篤定當選。