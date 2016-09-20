| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
暗夜惡火 修車廠內燃燒殆盡
 首頁 > 國際

選舉大勝 蒲亭歡稱人民選擇穩定

2016-09-20  02:00

〔中央社〕俄羅斯總統蒲亭所屬執政黨在國會選舉贏得空前席次，蒲亭歡稱這都是投給「穩定」的選票。此次投票率低。

在蒲亭掌權16年期間，現已出現俄國持續時間最長的經濟危機，但執政的「團結俄羅斯黨」（United Russia）在昨天選舉仍拿下54%以上選票，囊括國家院（下院）450席中的3／4席次，確保多數地位。

蒲亭今天對旗下政府說：「就俄羅斯而言，這是個好結果。」

「在眼前困局、高度不確定性和風險下，人民無疑選擇了穩定。」

過去幾年騷亂不斷，俄國自烏克蘭奪得克里米亞半島，形成冷戰結束以來與西方最嚴重的僵局，並在敘利亞展開作戰行動。

同時儘管俄國經濟陷入嚴重衰退，對一般人民造成傷害，蒲亭的支持率仍維持在80%上下。

雖然他尚未宣布2018年再次參選總統，目前看來，屆時他似乎篤定當選。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：選舉大勝 蒲亭歡稱人民選擇穩定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.