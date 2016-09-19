| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

等待兩大政策訊息 週一美股開高

週一在等待本週日本銀行與聯準會的政策會議結果的氛圍之下，追隨著油價漲勢，美國股市開高。（彭博）

2016-09-19  23:19

〔編譯王惠慧／綜合報導〕週一在等待本週日本銀行與聯準會的政策會議結果的氛圍之下，追隨著油價漲勢，美國股市開高，截至台灣時間晚間11時，史坦普500指數漲0.46%、至2148.94 點，道瓊工業指數漲0.50%、至18214.43點，那斯達克指數漲0.29%、至5259.95點。

線上外匯交易商Oanda資深市場分析師厄蘭（Craig Erlam）指出，「投資人的注意力難免會被本週兩大會議的政策決定給吸引」，原先走軟的美元也在週五8月消費者物價指數（CPI）公布後獲得一些漲勢。

房地產股自金融股板塊中獨立出來首日，史坦普500指數上漲0.46%，其中金融類股漲幅達1%；道瓊工業指數一度上漲超過100點，後維持在90點的漲勢；布蘭特原油上漲1.94%至每桶46.66美元。

美國聯準會與日銀皆定於週三公布他們的政策會議結果，芝加哥商品交易所聯邦利率期貨價格（FedWatch）顯示，市場預期在9月升息的機率僅12%。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 史坦普500指數 日銀 美國聯準會 美股 道瓊工業指數 那斯達克指數
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：等待兩大政策訊息 週一美股開高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.