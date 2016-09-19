等待兩大政策訊息 週一美股開高
2016-09-19 23:19
週一在等待本週日本銀行與聯準會的政策會議結果的氛圍之下，追隨著油價漲勢，美國股市開高。（彭博）
〔編譯王惠慧／綜合報導〕週一在等待本週日本銀行與聯準會的政策會議結果的氛圍之下，追隨著油價漲勢，美國股市開高，截至台灣時間晚間11時，史坦普500指數漲0.46%、至2148.94 點，道瓊工業指數漲0.50%、至18214.43點，那斯達克指數漲0.29%、至5259.95點。
線上外匯交易商Oanda資深市場分析師厄蘭（Craig Erlam）指出，「投資人的注意力難免會被本週兩大會議的政策決定給吸引」，原先走軟的美元也在週五8月消費者物價指數（CPI）公布後獲得一些漲勢。
房地產股自金融股板塊中獨立出來首日，史坦普500指數上漲0.46%，其中金融類股漲幅達1%；道瓊工業指數一度上漲超過100點，後維持在90點的漲勢；布蘭特原油上漲1.94%至每桶46.66美元。
美國聯準會與日銀皆定於週三公布他們的政策會議結果，芝加哥商品交易所聯邦利率期貨價格（FedWatch）顯示，市場預期在9月升息的機率僅12%。
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