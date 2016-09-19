中客濟州島隨機殺人 中方：只是「個案」

2016-09-19 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕韓國濟州島對中國遊客實施免簽，吸引了大量中客湧入，但也造成當地亂象頻傳，日前更有名中國遊客持刀隨機殺人，導致一名60多歲的韓國婦人不治身亡，引發韓國國內檢討開放中客免簽聲浪四起。中國駐濟州領事館副領事修明業表示，對此事相當遺憾，他強調該案只是「個案」，中國政府一直有在教育出境遊客，也有教育遊客要遵守韓國法律。

根據《韓聯社》報導，中客在濟州島亂象頻傳，除了17日中客在濟州島隨機殺死韓國婦人的案件外，在日前還發生了數名中客打傷餐廳老闆娘、中國導遊謀財害命殺死中國遊客等案件。

針對中客亂象，有忍無可忍的韓國網友在18日就發起連署，要求政府廢除濟州島免簽政策，短短一天就有超過萬名網友響應。另一方面，濟州道政府、當地公家機關在19日召開緊急會議討論相關事項，濟州道知事元喜龍在會中更稱，外國遊客頻繁犯案不是濟州的當地問題，而是國家層次的問題，已經和韓國中央聯繫，要求中央出面防止類似事件重演。

元喜龍也透過了中國駐濟州領事館，希望中方對此做出深入、全面性的對策。

修明業強調，中國遊客隨機殺人只是「個案」，他對此事深表遺憾，更稱中國政府一直在教育出境的遊客要遵守旅遊當地的法律，也在教育遊客，到濟州旅遊時遵守韓國法律。