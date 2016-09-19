對比！敘國孩童坐「火箭鞦韆」 殺人工具變玩具

敘利亞首都大馬士革一處，有不少孩童們在一個利用「火箭殘骸」製成的鞦韆樂園玩耍。（法新社）

2016-09-19 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞內戰已持續逾5年，美國與俄羅斯日前達成的敘利亞停火協議也已生效，但17日卻傳美國誤炸敘利亞的政府軍據點，令俄羅斯揚言此事危及停火協議能否落實，讓敘利亞和平進程再添變數。在此同時，在敘利亞的首都大馬士革（Damascus）一處，卻見許多孩童們在一個利用「火箭殘骸」製成的鞦韆樂園玩耍，在不穩定的局勢中，綻放天真的笑容。

英國《太陽報》報導，敘利亞人民長年飽受戰火之苦，當地孩童也已習慣被警告不要到外面玩，以免受到波及。更有許多家庭因為戰火被迫分離，兒童的身心成長也受到阻礙。40歲的阿布·阿里·比塔爾（Abu Ali al-Bitar）就計劃為當地孩子，利用10多個火箭的殘骸製作出鞦韆，替孩子們打造一個安全的遊樂場所。他說，想「將不可能化為可能」，這些用來殺人的東西也能變成孩子們的玩具。

這些火箭殘骸與孩子們的笑容形成強烈的對比。超過30萬的敘利亞人民因為戰禍而喪生，據聯合國估計，至少有210萬的敘利亞兒童和青少年沒有機會受到教育。當地民團人士哈桑（Hassan）表示，他們提供租借這些地下空間來打造遊樂場，也計劃許多活動，並準備禮物，希望盡可能地讓孩子們也能像開齋節時一樣快樂。