中國Note 7也會爆？ 三星反擊：是外部因素加熱

昨（19）日中國有網友表示，三星宣稱安全的中國版Note 7，其實也會爆炸，不過對此三星方面出面表示，表示這不是電池出問題，是「外部因素加熱」導致。（圖擷自百度貼吧）

2016-09-19 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕昨（19）日中國有網友表示，三星宣稱安全的中國版Note 7，其實也會爆炸，更在網路上發出爆炸的圖片等等，使得中國網友人心惶惶；不過對此三星方面出面表示，表示這不是電池出問題，是「外部因素加熱」導致。

根據《路透》報導，供應三星電池的廠商ATL的高層表示，據他們研究網路上流傳的中國版三星爆炸照片，推測熱源來自於電池外，應該是外部因素導致。

更有不願透露姓名的ATL內部人士向《路透》記者表示，這起爆炸的熱源很有可能是來自電磁爐或是暖風機，問題並非出在電池本身。