| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

英研究：寶寶頭殼愈大 長大愈易成功

2016-09-19  20:13

〔編譯陳正健／綜合報導〕生下大頭寶寶切莫驚慌！根據英國愛丁堡大學的最新研究，頭圍較大的新生兒並非生病，而是智力過人的象徵，長大後也更易取得成就。

研究人員從英國生物樣本庫（U.K.Biobank）中收集50萬筆民眾資料，從中探索他們基因、身心健康和人生間的關聯，並將結果發表於《Molecular Psychiatry》期刊。

研究發現，寶寶的頭部大小可能與一生成就有關，頭愈大的嬰兒，長大後較易取得大學學位，在語言數字推理的測驗也得分較高。

另外，這項研究也確定17個重要基因會影響大腦功能和身心健康。愛丁堡大學教授迪爾利（Ian Deary）指出，基因變異也與智商有著強烈關係。

研究人員哈根納斯（Saskia Hagenaars）則表示，這項研究支持了一個現存的理論，亦即整體健康狀況較佳，智商也會較高。

廣告
  • 根據英國愛丁堡大學的最新研究，頭圍較大的新生兒並非生病，而是智力過人的象徵，長大後也更易取得成就。（路透）

    根據英國愛丁堡大學的最新研究，頭圍較大的新生兒並非生病，而是智力過人的象徵，長大後也更易取得成就。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 基因 新生兒 智力 智商 頭圍
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：英研究：寶寶頭殼愈大 長大愈易成功


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.