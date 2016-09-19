英研究：寶寶頭殼愈大 長大愈易成功

2016-09-19 20:13

〔編譯陳正健／綜合報導〕生下大頭寶寶切莫驚慌！根據英國愛丁堡大學的最新研究，頭圍較大的新生兒並非生病，而是智力過人的象徵，長大後也更易取得成就。

研究人員從英國生物樣本庫（U.K.Biobank）中收集50萬筆民眾資料，從中探索他們基因、身心健康和人生間的關聯，並將結果發表於《Molecular Psychiatry》期刊。

研究發現，寶寶的頭部大小可能與一生成就有關，頭愈大的嬰兒，長大後較易取得大學學位，在語言數字推理的測驗也得分較高。

另外，這項研究也確定17個重要基因會影響大腦功能和身心健康。愛丁堡大學教授迪爾利（Ian Deary）指出，基因變異也與智商有著強烈關係。

研究人員哈根納斯（Saskia Hagenaars）則表示，這項研究支持了一個現存的理論，亦即整體健康狀況較佳，智商也會較高。