普廷又贏了！ 俄羅斯國會大選橫掃343席
2016-09-19 20:09
俄羅斯總統普廷所率領的團結俄羅斯黨，在這次的俄羅斯國會大選中大勝，遙遙領先其餘在野黨。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）所率領的團結俄羅斯黨（United Russia）在這次的俄羅斯國會大選中，遙遙領先其餘在野黨，得票率54.2%，預計將可以在450席國會下院中至少拿下343席。
根據《BBC》報導，上一屆大選「僅」奪得238席的團結俄羅斯黨，此次百尺竿頭更進一步拿下343席，對此普廷滿意的表示，他的政黨取得了非常好的成果；團結俄羅斯黨之外的其餘政黨得票率皆不佳，共產黨得到13.5%，自由民主黨（LDPR）得13.2%，正義俄羅斯黨（Just Russia）獲6.2%選票。
據報導，這也代表了普廷的地位是如此穩固，2年後的總統大選看似毋須普廷煩憂；此外，這次國會大選的投票率破紀錄的低，僅僅47%；自由派的反對政黨未超越門檻得到席次，對此領導人民自由黨（PARNAS）的領導人也對此次投票率表示失望，認為俄羅斯人民錯過能透過民主改變政治的機會。
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