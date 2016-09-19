中國核電副總透露 10年內狂建60座核電廠
2016-09-19 19:06
中國國家核電副總經理鄭光明在世界核協會中透露，預計10年內會建造60座核電廠。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕中國國家核電副總經理鄭光明在世界核協會中透露，未來中國5年內計畫建造約30座核電廠，之後5年會繼續加建，預計10年內會建造60座。
根據《新浪網》報導，鄭光明出席於倫敦舉行的世界核協會，他在會議中對《路透》的記者表示，中國的主要核電企業，包括國家核電、中國核工業集團、中國核廣集團，都將開始在1年內至少興建兩座核反應堆。
據報導，首批新建的6座核電廠當中，會分別建造於浙江、山東、廣東，各建2座。
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