| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

中國核電副總透露 10年內狂建60座核電廠

中國國家核電副總經理鄭光明在世界核協會中透露，預計10年內會建造60座核電廠。（美聯社）

2016-09-19  19:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家核電副總經理鄭光明在世界核協會中透露，未來中國5年內計畫建造約30座核電廠，之後5年會繼續加建，預計10年內會建造60座。

根據《新浪網》報導，鄭光明出席於倫敦舉行的世界核協會，他在會議中對《路透》的記者表示，中國的主要核電企業，包括國家核電、中國核工業集團、中國核廣集團，都將開始在1年內至少興建兩座核反應堆。

據報導，首批新建的6座核電廠當中，會分別建造於浙江、山東、廣東，各建2座。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 核電 核電廠
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：中國核電副總透露 10年內狂建60座核電廠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.