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哈利波特「水蠟樹街4號」 開價2千萬尋買主

「水蠟樹街4號」（4 Privet Drive）宣告出售，屋主打算以47萬5000英鎊（約新台幣1988元）將這棟魔法房屋賣給有緣人。（圖擷自每日郵報）

2016-09-19  19:12

〔即時新聞／綜合報導〕知名暢銷系列電影「哈利波特」主角哈利小時候住的「水蠟樹街4號」（4 Privet Drive）宣告出售，屋主打算以47萬5000英鎊（約新台幣1988萬元）將這棟魔法房屋賣給有緣人。

據《每日郵報》報導，「水蠟樹街4號」最知名具有特色的，無非就是英國男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）飾演的哈利波特，在電影中熬過無數漫漫長夜的階梯櫥櫃。隨著這棟房子進入房地產市場，英格蘭伯克郡（Berkshire）購屋者可望成為這間魔法小屋的主人。

2010年買下它的女屋主如今打算以47萬5000英鎊（約新台幣1988萬元），出售這棟擁有3個房間、寬敞空間和偌大花園的房屋，「水蠟樹街4號」距離馬汀賀倫火車站僅0.3公里，因此對需要通勤的購屋者來說，是個理想的選擇，除了機能便利，或許也能感受神秘的魔法氛圍。

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  • 「水蠟樹街4號」最知名具有特色的，無非就是英國男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）飾演的哈利波特，在電影中熬過無數漫漫長夜的階梯櫥櫃。（圖擷自每日郵報）

    「水蠟樹街4號」最知名具有特色的，無非就是英國男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）飾演的哈利波特，在電影中熬過無數漫漫長夜的階梯櫥櫃。（圖擷自每日郵報）

  • 哈利波特小時候居住的「水蠟樹街4號」已被屋主重新裝修，目前出售中。（圖擷自每日郵報）

    哈利波特小時候居住的「水蠟樹街4號」已被屋主重新裝修，目前出售中。（圖擷自每日郵報）

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相關關鍵字： 2000萬 出售 哈利波特 水蠟樹街4號 魔法之屋
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