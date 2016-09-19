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車諾比第二？ 福島成野生動物天堂

專家表示：「居民離開疏散區後留下大量食物，導致野豬、浣熊等野生動物大量繁殖」。（產經新聞）

2016-09-19  17:03

〔即時新聞／綜合報導〕1986年的車諾比核災後，周圍的村莊淨空，成了野生動物天堂，而2011年3月所發生的「福島輻射事件」已5年餘，福島地區也持續被管制中，人們撤離後，福島地區也出現大量的野生動物。

根據《德島新聞》報導，日本福島大學從去年6月開始，在福島縣核災疏散區安裝了24部可感知動物行為並自動拍攝的攝錄機，來調查野生動物的出現頻率，結果發現，在居住限制區域和遭海嘯侵襲的區域，野生動物出現的頻率較農田多4至5倍，包含浣熊、野豬、果子狸等動物出沒，有的還在廢棄的民居中作窩。

野豬數量甚至比疏散區外的農田多了9倍，並且逐漸向疏散區外擴張，對疏散區外的農田造成大量的農損，專家表示：「居民離開疏散區後留下大量食物，導致野豬、浣熊等野生動物大量繁殖」。

專家認為未來要協助農民重返福島，要將重點放在捕抓動物與除草，「製造不利野生動物生存的環境」。

設置的攝影機拍到許多野生動物出現在福島核災區。（產經新聞）

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