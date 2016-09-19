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中國重慶酉陽發現疑似上億年三葉蟲化石

中國出土疑為三葉蟲化石，距今約上億年。（圖擷自《中新網》）

2016-09-19  16:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶市酉陽土家族苗族自治縣毛壩鄉毛壩村日前出土一塊奇特化石，長約70公分、寬約3公分，疑似三葉蟲化石，據估計距今大約上億年左右。

據中媒《中新網》報導，這塊化石由尾部受損剖面看來，似乎是軟體動物，是古脊椎動物、脊索動物的祖先，化石雖然有些受損，但不影響其科學研究價值。當地官方已決定派人實地考察。

酉陽地處武陵山腹地，古生物化石資源豐富。目前當地政府表示，將派人對此進行實地考察。

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