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北韓因洪災求外援 南韓提供援助可能性極低

北韓北部地區近日發生嚴重洪災，官方向外求援。（法新社）

2016-09-19  15:13

〔即時新聞／綜合報導〕北韓北部地區近日發生嚴重洪災，造成上百人死亡、近400人失蹤，還有數十萬災民無家可歸，北韓政府邀來9個亞洲國家的駐北韓代表，希望各國能積極協助。不過南韓統一部發言人鄭俊熙今日指出，有鑑於目前的朝鮮半島局勢，南韓提供援助的可能性很低。

北韓先前曾舉行會議，邀來蒙古、越南、印尼、印度、柬埔寨、馬來西亞、伊朗、巴基斯坦、寮國等9個亞洲國家的駐北韓代表，希望上述國家能協助北韓重建災區。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓統一部今日舉辦記者會，發言人鄭俊熙指出，緊急救助的國際性原則一般來說是受害國家先提出請求，若該國家未提出請求就不率先提供援助，此舉是國際慣例。鄭俊熙表示，目前北韓未針對洪災向南韓提出相關請求，預計日後也不會提出，不過針對目前兩韓緊張情勢，就算北韓請求援助，南韓會協助救災的可能性也很低。

鄭俊熙強調，北韓官方在人民遭受洪災時，還將巨額經費投入核試驗，對災情袖手旁觀，因此針對洪災，追究北韓政權的責任才是首要任務。

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  • 南韓統一部發言人鄭俊熙指出，針對目前兩韓緊張情勢，就算北韓請求援助，南韓會協助救災的可能性也很低。（圖擷取自韓聯社）

    南韓統一部發言人鄭俊熙指出，針對目前兩韓緊張情勢，就算北韓請求援助，南韓會協助救災的可能性也很低。（圖擷取自韓聯社）

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