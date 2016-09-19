北韓遇嚴重洪災 金正恩視察果園卻笑哈哈
2016-09-19 14:39
北韓近來遭遇嚴重洪災，不過北韓領導人金正恩這幾天似乎心情很好，跑去視察果園時還開心地站在農場裡笑哈哈。（圖擷自《勞動新聞》）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓近來遭遇嚴重洪災，釀成上百人死亡、近400人失蹤、數十萬災民無家可歸的慘劇。不過北韓領導人金正恩這幾天似乎心情很好，不僅跑去視察果園，還開心地站在農場裡笑哈哈。
據《勞動新聞》今日報導，金正恩前往參觀高山果木綜合農場，要同志們記得這片「蘋果之海」的歷史是如何開始與延續的。在看到農場豐收的場景後，金正恩突然想起洪災的事，直呼這次水果豐收是為北部救災創造「轉禍為福」的奇蹟。
報導中指出金正恩滿臉堆笑地越講越開心，還透露自己心裡的歡喜幾乎無法言喻。從隨行照片上，也可以看到金正恩似乎真的藏不住自己的笑意，無論到哪臉上都是笑嘻嘻的表情。
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