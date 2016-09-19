廈門遭莫蘭蒂摧毀 只有「這個工程」屹立不搖

中國網友自嘲，廈門被莫蘭蒂颱風摧毀，只有「一國兩制，統一中國」巨型標語沒事。（圖擷取自網路）

2016-09-19 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕颱風莫蘭蒂繞過有「斬颱刀」之稱的中央山脈，從台灣南部直撲中國福建，15日凌晨在廈門登陸，成為中國近數十年來遭遇的最強颱風，瞬間風力達17級，首當其衝的廈門整個面目全非，不過有中國網友自嘲調侃，廈門有一個工程無懼颱風肆虐，紋風不動的繼續聳立著。

莫蘭蒂此次侵襲中國閩南、浙江地區，造成304.32萬人受災，死亡28人、失蹤15人，經濟損失高達人民幣210.73億元（約台幣1013.4億元），廈門一度全面停水停電，目前也僅半數恢復供電，整個市容也面目全非。

有中國網友在受災之餘，仍發揮幽默感，在網路上搜集廈門受災的照片自我解嘲，其中一張就是面對金門島的「一國兩制，統一中國」巨型標語。網友調侃的寫，「年度質量最佳廣告牌，即使面對今年全球最猛的17級大風，依然堅持著國家堅定不移的使命、沒有絲毫撼動」。