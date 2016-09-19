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紐澤西驚見炸彈包裹 FBI證實與曼哈頓爆炸有關

美國紐澤西州18日晚間，一車站附近鐵道上發現炸彈包裹。（圖翻攝RLS Metro Breaking News YouTube影片）

2016-09-19  14:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州、紐約市17日先後發生炸彈爆炸事件，隔天18日晚間，紐澤西州伊麗莎白城（Elizabeth）一車站不遠處鐵道上發現了一個可疑包裹，當局緊急疏散民眾，並出動拆彈小組到場，證實是炸彈無誤。

外媒綜合報導，當地時間晚間9時半左右，2位民眾撿到該包裹，翻動時注意到有管狀物和引信，趕緊扔下報警。警方出動拆彈小組和機器人，疏散附近民眾並封鎖現場。經確認，包裹中有3個管狀炸彈、2個小型裝置。

聯邦調查局（FBI）稍晚表示，這個炸彈包裹與紐約市曼哈頓爆炸案有關，目前已拘捕5名嫌疑犯，5位都是紐澤西州人。

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相關關鍵字： 可疑包裹 炸彈 爆炸 紐澤西州 紐約市 美國 聯邦調查局（FBI）
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