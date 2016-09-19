中客濟州島隨機殺人 南韓輿論聲浪籲檢討免簽
2016-09-19 15:32
17日南韓濟州島發生隨機殺人事件，一名50歲中客男子闖入教堂，對一名61歲南韓女性刺4刀後逃跑。（翻攝The Korea Times）
〔即時新聞／綜合報導〕中國遊客近日接連在南韓濟州島惹事，不久前才發生8名中客把當地餐廳老闆打到腦出血，17日一名中客在當地教堂隨機殺人，導致一名61歲女子不治。南韓輿論主張，要政府檢討是否繼續對中國開放濟州島免簽。
中媒《環球時報》引述南韓《中央日報》報導，一名以免簽旅遊身分造訪濟州島的50歲中籍男子，17日上午8時許進入一間天主教堂，對一名正在禱告的61歲南韓女性連捅4刀後逃逸，兇嫌案發7小時後落網，被害女子傷勢嚴重，18日上午不治身亡。
南韓《民族日報》報導，嫌犯供稱，13日以免簽旅遊身分到濟州島，計劃22日出境。因近期諸事不順，案發當天本想到飯店附近的教堂懺悔，看到被害人禱告時，男子想起自己兩名出軌的前妻，遂起殺意。當地警方擬以殺人罪申請正式逮捕令。按南韓刑法，該名男子恐面臨5年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。
《韓聯社》報導，據當地警方提供資料，截至今年7月，在濟州島犯罪的347名外國人中，中國人就有240人，比例高達70%。南韓已出現輿論聲浪，籲政府應全面反思是否繼續允許中國民眾免簽進入濟州島。
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