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發現馬航MH370關鍵殘骸 顯示飛機超高速墜海

這塊飛機殘骸被證實是屬於失聯的馬航MH370。（法新社）

2016-09-19  12:16

〔即時新聞／綜合報導〕今年6月23日在非洲坦尚尼亞海灘發現的襟翼碎片，被證實是屬於失聯2年餘的馬航MH370，更關鍵的發現是，襟翼並未張開，而是縮在機翼中，顯示飛機是以恐怖的超高速度墜海。

本月15日，馬來西亞交通部發表聲明表示，今年6月份在坦尚尼亞海岸發現的飛機殘骸確認是屬於MH370航班，這個殘骸是客機的外側襟翼殘片，襟翼是指現代機翼邊緣部分的一種翼面可動裝置，用於在飛行中增加升力；根據澳大利亞聯合新聞社（AAP）報導，鑑識專家在研究這塊襟翼殘片時赫然發現，襟翼並未張開，調查小組負責人福利（Peter Foley）表示，襟翼並未像控制著陸時那樣停在正確位置，而是被停放在機翼中間。

如此將排除機長迫降的可能性，也間接證實當時衛星的觀測，福利說，衛星數據分析結果顯示，MH370航班墜落的速度非常快並在不斷增加，「墜落速度再加上襟翼的位置，幾乎可以確定排除人為控制的緊急迫降或者滑行」。

專家稱這架波音777客機墜海前經歷了可怕的「死亡之墜」（Death Dive），即以每分鐘高達20000英尺（約合6096公尺）的速度從35000英尺（10668公尺）的高空直墜入海，證明機長可能有意墜機。

2014年3月8日，馬航MH370客機原本準備從吉隆坡飛往北京，卻在中途失蹤，被認為已經墜海，機上239名乘客和機組員至今下落不明，目前陸續有飛機殘骸被沖刷到非洲東南岸，包跨坦尚尼亞、法屬留尼旺島、模里西斯、莫三比克、南非等地。

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  • 專家發現襟翼並未張開，顯示飛機是以超高的速度墜海。（法新社）

    專家發現襟翼並未張開，顯示飛機是以超高的速度墜海。（法新社）

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