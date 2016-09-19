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紐約爆炸案裝置為「壓力鍋」與波士頓爆炸案相似

紐約爆炸案案情有新進展，警方尋獲第二枚爆裂物，警方指出，兩枚爆裂物都是裝滿碎片的壓力鍋，主體與2013年波士頓爆炸案所用裝置類似。（圖擷取自CNN）

2016-09-19  13:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市曼哈頓區西側的雀兒喜住宅區（Chelsea）於當地時間週六17日晚間8時左右發生巨大爆炸，造成29人受傷，警方事後在4個街區外發現第2枚爆裂物，這兩枚爆裂物都是裝滿碎片的壓力鍋，並用掀蓋手機及聖誕燈飾電線來引爆，爆裂物主體與2013年波士頓爆炸案所用裝置類似。

根據美國《CNN》報導，這起爆炸案發生在西23街與第6和第7大道之間，在距離西23街爆炸案4個街區外的27街也發現1枚爆裂物，調查人員指出，這枚爆裂物為1個壓力鍋，外頭纏繞深色電線並用銀色膠帶固定，電線被連到1隻手機上，警方事後以遙控引爆的方式引爆該枚爆裂物。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示：「我們知道這是一起非常嚴重的事件，但我們還有許多工作要做，才能得知犯案動機。」紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）則說：「這是起恐怖攻擊，但與國際恐怖主義無關。」並強調一定會將犯案者繩之以法。

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  • 針對爆炸案，紐約州長科莫表示：「這是起恐怖攻擊，但與國際恐怖主義無關。」（法新社）

    針對爆炸案，紐約州長科莫表示：「這是起恐怖攻擊，但與國際恐怖主義無關。」（法新社）

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