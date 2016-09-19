6200年前的牛仔褲長這樣？ 科學家發現古早靛藍布料

考古學家發現古老布料。（圖取自基督教科學箴言報）

2016-09-19 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕牛仔褲已經是現代社會中，或缺的重要服飾，但我們很難想像，當前的流行，竟然起源於6200年前的祕魯祭祀山丘「修阿卡彼達」（Huaca Prieta）。

《基督教科學箴言報》（Christian Science Monitor ）報導，考古學家在秘魯祭祀山丘「修阿卡彼達」發現一些古代布料，研究人員發現這些染色的棉質碎布比在埃及發掘的靛藍染料使用紀錄，多出了至少1800年的歷史。

報導指出，研究主要執筆人史普利茲托塞爾（Jeffrey Splitstoser）透過新聞稿表示，若不是古代南美人，我們可能不會擁有藍色牛仔褲。美國喬治華盛頓大學（GWU）的人類學者，史普利茲托塞爾博士則說，人類學家原先因為煤灰蓋在布料上，無法看見藍色染料。