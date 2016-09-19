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泰國湄南河觀光船翻覆 15死13失蹤

泰國湄南河觀光船翻覆，目前已造成15人死亡、13人失蹤。（路透）

2016-09-19  10:51

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷近郊大城省湄南河（Chao Phraya）昨日發生觀光船翻覆意外，目前已造成15死、13人失蹤，由於水色混濁導致救援困難，當地政府派出潛水員持續搜救當中。

綜合外媒報導，泰國大城省湄南河段18日下午一艘載滿逾150人的渡船，在行駛中翻沉，船上乘客多未穿上救生衣，雖然附近船隻立即趕來救援，但仍造成傷亡，截至今天上午6時為止，已有15人死亡、13人失蹤，46人受傷。

出事船隻疑因超載導致翻船，據悉，該船原定載客量是50人，船隻卻乘載了150多人，遇到急流後失控，撞上防波堤後翻船。

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