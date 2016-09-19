港獨、藏獨合流？港媒如此觀察…

今年 9月 8日在比利時布魯塞爾舉行的聲援西藏人權大會，共有 50國參與，由達賴喇嘛（圖正中）親自揭幕。（圖擷取自黃台仰臉書）

2016-09-19 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港本土派成員黃台仰與梁天琦，日前參加在比利時舉行由達賴喇嘛揭幕的聲援西藏人權活動，被香港親中媒解讀為「港獨」與「藏獨」合流。

綜合媒體報導，被中國視為港獨的香港「本土民主前線」成員黃台仰、梁天琦二人，在今年9月8日參加在比利時布魯塞爾舉行的「第七屆聲援西藏組織網絡大會」，這項活動是由達賴喇嘛揭幕，共有50多國、約300多名人士參加，當時，2人並與中國旅美盲人維權律師陳光誠親密良好，也跟當時聲援西藏人權的中國海外民運人士一起合影。

《自由亞洲電台》報導，面對西藏處境，黃台仰及梁天琦認為，可以給香港一個警示，為了保有香港的核心價值及文化，就必須向中國提出明確的「香港獨立」訴求。

《亞洲週刊》觀察報導，指這是「港獨」與「藏獨」合流。