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巴塞隆納公寓爆炸 造成1死15傷

西班牙巴塞隆納的一棟公寓，於當地時間18日上午8時25分發生爆炸。（圖擷自《每日郵報》）

2016-09-19  10:20

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙巴塞隆納的一棟公寓，於當地時間18日上午8時25分發生爆炸，造成1名中年女子死亡與15人受傷，目前尚不清楚事故發生的原因，不過已經有天然氣工程師在現場展開調查。

據《每日郵報》報導，這次爆炸發生在一棟7層公寓的2樓，大部分居民都還在睡眠中，聽到巨響後只能慌忙逃生，有人顧不得自己還裸體，連忙從窗戶逃到安全區域。

爆炸中心點的2樓，出現這起事故的唯一死者，其他15名受傷的居民中，有3人傷勢較為嚴重。當局已疏散附近所有的民眾並展開進一步調查，以釐清爆炸發生的原因。

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  • 爆炸造成1名中年女子死亡與15人受傷。（圖擷自《每日郵報》）

    爆炸造成1名中年女子死亡與15人受傷。（圖擷自《每日郵報》）

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