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杜特蒂要求菲國人民 多給他半年時間打擊毒品

2016-09-19  10:53

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）選前向菲國人民承諾，上任後半年內要終結毒品問題，18日他發表演說，要求菲國人民讓他把這個期限再延長半年。

菲律賓媒體《Rappler》報導，目前已有70萬吸毒者和毒販投案，杜特蒂表示，他直到當上國家元首，才了解到毒品問題的嚴重程度，他選前並未料到從事毒品生意的人數如此龐大。

杜特蒂提到，自己手上握有一份厚達3英吋的涉毒嫌疑名單，其中更包含民選政府官員。「這是政府對抗政府」。他重申反對菲律賓10月如期舉行村長選舉，稱毒梟會資助其中一些候選人，幫他們勝選。

杜特蒂今年7月1日上任以來大力掃蕩毒品，截至9月15日止，總計約有3213人因掃毒行動而死，其中法外處決或私刑殺害的死亡人數更高達2073人。

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  • 菲律賓總統杜特蒂18日發表演說，要求菲國人民再多給他半年時間打擊毒品。（路透）

    菲律賓總統杜特蒂18日發表演說，要求菲國人民再多給他半年時間打擊毒品。（路透）

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