《烏龍派出所》完結 阿兩40年負債竟高達＿兆！

日本漫畫《烏龍派出所》於本月17日推出完結篇，有網友爆出兩津40年來的總負債，金額竟然高達1663兆元日幣！（圖截自《週刊少年 Jump》官網）

2016-09-19 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫《烏龍派出所》連載長達40年，終於在本月17日在漫畫周刊《週刊少年Jump》推出完結篇，同時第200集單行本也上架販售，引來粉絲排隊瘋搶。有漫畫迷搶先曝光兩津勘吉最後的敬禮，更有網友爆出兩津40年來的總負債，金額竟然高達1663兆元日幣（約521兆台幣）！

昨天有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，《烏龍派出所》完結篇刊出兩津勘吉帶領所有角色，對粉絲行上最後的敬禮，讓網友紛紛留言表示懷念。但還有一位網友也貼出一張照片，是漫畫作者計算出兩津勘吉40年來負債金額，竟然高達1663兆2928億5903萬8850元日幣，網友們直呼金額高到根本還不了。

有位網友貼出照片指出，漫畫作者計算出兩津勘吉40年來負債金額，竟然高達1663兆2928億5903萬8850元日幣。（圖截自報廢公社）