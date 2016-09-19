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蓮舫當選黨魁 56.9％日本民眾對她有期待

日媒公布電訪民調，有56.9%的日本民眾期待蓮舫日後表現，38.4％則是不期待。（法新社）

2016-09-19  09:50

〔即時新聞／綜合報導〕台裔日籍參議員蓮舫於本月15日當選日本民進黨黨魁，成為該黨首位女黨魁，日媒對此實施電訪調查，結果顯示有56.9%的日本民眾期待蓮舫日後表現，38.4％則是不期待。

日本《共同社》於17、18兩日實施電訪調查，結果顯示有過半日本民眾期待蓮舫擔任民進黨黨魁之表現，不期待者有38.4％。不過蓮舫近期陷入國籍風波之中，雖然已向台北駐日經濟文化代表處申請放棄中華民國國籍，但也激起日本各界討論，針對國籍問題前後說法不一，有66.5%的受訪者認為蓮舫此舉「沒有問題」。

另外，此項調查也公布了政黨支持率，自民黨為41.2%、民進黨為9.9%、公明黨為3.1%、共產黨為3.7%、日本維新會為3.2%，「無特定支持政黨」者佔35.6%。

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