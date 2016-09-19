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美大學生闖商場砍傷9人 IS宣稱犯案

美國明尼蘇達州聖克勞市（St. Cloud）的一間商場，於當地時間週六（17日）晚間8時許發生持刀砍人案，伊斯蘭國已宣稱犯下此案。（圖擷自《華盛頓郵報》）

2016-09-19  09:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州聖克勞市（St. Cloud）的一間商場，於當地時間週六（17日）晚間8時許發生持刀砍人案，一位男大生闖進店內就隨機砍傷9人，最後被休假警員擊斃，而伊斯蘭國已宣稱犯下此案。

據《華盛頓郵報》報導，伊斯蘭國所屬的新聞機構聲稱，該名嫌犯就是ISIS的士兵。行凶男子名為阿丹（Dahir A. Adan），他2歲時從非洲隨著全家人搬到美國，從小就在聖克勞市長大，並且就讀於當地的聖克勞大學。

阿丹犯案時穿著私人保全公司的制服，砍人時曾經喊出「真主阿拉」，並且至少1次詢問路人是否為穆斯林。幸好休假員警佛康納（Jason Falconer）剛好在現場，他英勇地拔槍擊斃阿丹，避免更多的傷亡出現。

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