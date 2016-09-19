權威認證！ 珍古德：川普行為就像黑猩猩
2016-09-19 07:46
人類學家珍古德。（圖取自赫芬頓郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普佔盡媒體版面，知名人類學者珍古德指出，這很有可能是因為他有著像是黑猩猩的行為。
《赫芬頓郵報》報導，珍古德日前接受美國《大西洋》月刊（The Atlantic）採訪時指出，川普許多舉動都讓我想起，雄性黑猩猩要爭取領袖地位時的動作，雄性黑猩猩要爭地位時，會跺腳、捶打地面或丟石頭、拖樹枝。力量越強、想像力愈豐富的猩猩，愈快上升到領導地位。
報導指出，雖然我們還沒有看到川普丟石頭，但他吹噓自己生殖器官、人身攻擊他人、種族及性別歧視。川普本月26日將和希拉蕊進行首場辯論，珍古德說她這讓她想起一頭雄性黑猩猩麥可，踢煤油罐製造噪音嚇跑競爭對手。
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