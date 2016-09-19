家長怒了… 9歲球員宰制全場 對手倒地啜泣
2016-09-19 08:36
對手無力招架。（圖取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕運動賽事中，難免會出現宰制球場的球星，澳洲一名9歲小男童因為巨大體型、敏捷速度，讓對方家長忍不住抗議比賽不公。
《每日郵報》報導，澳洲9歲男童梅爾羅發（Meaalofa 'Rayson' Te'o）有著巨大的身形、敏捷的速度，在橄欖球場上無人匹敵，其他球員個子都比他小上許多，這些小球員用盡方法阻止梅爾羅發達陣，卻都換得被推倒、撞飛的後果，有人甚至倒在地上顫抖、哭泣，簡直是一場大屠殺。
報導指出，梅爾羅發的父親教導他，在場上要打得強悍、無所畏懼。但有些民眾、家長對於這樣的比賽過程有意見，認為這是因為體重上的差異，呼籲主辦單位要有體重分級，或批評他是球場惡霸。也有人認為梅爾羅發只是在做他身為一個球員，該做的事。
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