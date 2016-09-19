西班牙滅門肢解案 4人被殺年紀最小才1歲
2016-09-19 07:11
西班牙馬德里市郊一個巴西裔家庭，一家4口於上月底遭滅門殺害，4人遺體全被殘忍肢解，兇殘行徑令人髮指。 （圖截自anglenews.com）
〔即時新聞／綜合報導〕西班牙驚傳恐怖滅門碎屍案，有外媒報導指出，西班牙首都馬德里市郊一個巴西裔家庭，一家4口於上月底遭滅門殺害，其中有2名只有1歲與4歲的孩童，4人遺體全被殘忍肢解放進塑膠袋內，兇殘行徑令人髮指。
綜合外媒報導，該起兇案發生在馬德里東北方60公里的皮奧斯（Pioz），近來有民眾投訴鄰居家中發出惡臭，當地警方於是派員到場，才發現這起滅門兇殺案。4名死者包括2名成人及2名分別只有1歲、4歲的孩童，4人遺體全被肢解放進塑膠袋內。
調查人員表示，兇案於上月22日發生，遺體放了將近一個月發出惡臭才被發現。皮奧斯市長則表示，死者一家人在1個月前才住進這裡，但他們行事低調深居簡出。目前當局仍在調查兇嫌行蹤。
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