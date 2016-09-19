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俄國會大選出口民調：蒲亭陣營明顯獲勝

2016-09-19  03:44

〔中央社〕俄羅斯官方調查機構VTsIOM進行的出口民調顯示，執政黨「團結俄羅斯黨」國會大選得票率將近45%，勢將在新國會成為主導力量。

VTsIOM指出，總統蒲亭（Vladimir Putin）所屬團結俄羅斯黨（United Russia）得票率44.5%，領先極端民族主義自由民主黨（Liberal Democratic Party）的15.3%、共產黨的14.9%以及正義俄羅斯黨（A Just Russia）的8.1%。

這4大政黨均超過5%的門檻，在供爭取的席次中拿下半數議席。這4黨組成上屆的國會，且都支持克里姆林宮。

選舉法修改後，俄國國會450席另半數依照選區選出，預料支持克里姆林宮的政黨也將囊括大部分席次。

反對黨雅夫林斯基集團（Yabloko）只得到3.5%選票，未達進入國會的門檻。

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