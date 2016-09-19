日專家鎖定哮喘致病蛋白質 研究新療法

2016-09-19 00:54

〔中央社〕共同社報導，日本科學家在美國「科學免疫學」雜誌（Science Immunology）網路版發表研究成果，表示已確定了在哮喘等過敏性疾病發病過程扮演關鍵角色的蛋白質。

領導研究小組的千葉大學教授中山俊憲表示，為患有哮喘的小白鼠注入可抑制這種蛋白質作用的抗體後，哮喘症狀消失。這個小組透過與大型製藥公司合作，已成功開發出可供人類使用的抗體。

據悉與用作哮喘治療藥的類固醇相比，這種抗體對正常免疫細胞的影響較小，可能成為治療重症患者的有效辦法。

哮喘是表現出「CD69」分子的病原性免疫細胞脫離血管抵達氣管等處引發炎症造成的。

中山確定的蛋白質是「肌球蛋白（Myosin）輕鏈9/12」。這種蛋白質在患感冒等時從血小板中產生，形成網狀附著於血管內壁。這種蛋白質與「CD69」分子結合後，扮演將病原性免疫細胞誘導至血管外的角色。

研究還發現，在過敏性疾病的一種「嗜酸性粒細胞慢性鼻竇炎」導致的鼻息肉內的血管中，也發現了「肌球蛋白輕鏈」形成的網狀物。

中山表示，將「力爭10年內確立新的哮喘治療方法，該發現也可能用於治療其它過敏性疾病」。