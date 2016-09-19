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新南向政策 首重語文人才培養

2016-09-19  00:38

〔中央社〕政府推動新南向政策，除了英語人才之外，最重要的就是當地語言人才的培養，文藻外語大學深耕泰、越、印尼語超過30年，是南向人才的搖籃。

高雄文藻外語大學國際副校長顧長永今天接受中央社專訪時表示，文藻從80年代開始就積極培養東南亞語系人才，是全國最早開設包括越南語和泰語及印尼語的大專院校，30多年下來，有不少畢業生都在各行各業服務。

早在前總統李登輝推動南向政策之初就已經注意到東南亞的發展，如今政府的新南向政策，文藻更將扮演重要角色，包括安排學生實地到所學習語系國家的企業實習，熟悉環境之外，應用於實務，雖然文科學生不像製造業或科技業，但語文是最重要的溝通工具，透過海外實習讓學生更早熟悉職場，運用所學，是企業南向時不可或缺人才。

顧長永指出，這一次到泰國來，除了與泰國華商經貿協會簽訂合作備忘錄外，也會積極爭取泰國學生到台灣就讀，讓台泰間的學生有更多交流，創造雙贏互利，政府推動新南向政策時，教育界也會全力配合。

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