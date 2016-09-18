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英女王表弟公開出櫃 王室第一人

2016-09-18  23:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的表弟蒙巴頓爵士（Lord Mountbatten）今（18）日公開自己的同性戀性向，成為英國王室第一位公開出櫃的成員。

綜合外媒報導，現年53歲的蒙巴頓，向媒體公開自己的性向。他表示，過去對性向曾有過掙扎，現在能公開談論此事「對自己是一大進步」。過去他曾結過婚，並育有3名女兒。

蒙巴頓也表示，他的前妻在結婚前就知道他是雙性戀者，同時受到兩種性別吸引，「她能夠諒解，我對此相當感激。」

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  • 蒙巴頓爵士公開出櫃，成為英國王室第一人。（圖擷自the telegraph）

    蒙巴頓爵士公開出櫃，成為英國王室第一人。（圖擷自the telegraph）

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