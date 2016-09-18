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委內瑞拉面臨糧缺 5歲女孩體重僅5公斤

2016-09-18  23:25

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家委內瑞拉近來面臨糧食短缺的危機，當地兒童營養不良的情況急速加劇，一位罹患腦性麻痺的5歲女孩體重竟僅剩11磅（約5公斤）。

根據《每日郵報》報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）一間兒童醫院的營養醫學主任蘇鐸（Ingrid Soto）指出，今年已經有65名兒童因為營養不良送院治療，和去年相比整整翻漲了一倍，更有7名14歲以下的孩童遭餓死，此外蘇鐸指出，成人挨餓並不會影響腦部發育，但1000天以內的孩童若挨餓，恐影響記憶力、專注力及就學表現。

報導指出，佐里亞州（Zulia State）馬拉開波（Maracaibo）一位罹患腦性麻痺的5歲女孩卡門（Maria del Carmen Chourio）體重僅剩11磅，所幸在基金會的協助下，送到醫院治療才保住性命。

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  • 委內瑞拉近來面臨糧食短缺的危機，當地兒童營養不良的情況急速加劇。（圖擷取自《每日郵報》）

    委內瑞拉近來面臨糧食短缺的危機，當地兒童營養不良的情況急速加劇。（圖擷取自《每日郵報》）

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