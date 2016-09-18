唐寶寶在校被霸凌 百位重機騎士陪上學

2016-09-18 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州16歲的唐寶寶梅爾（Sean Maehrer），因傳在學校常受同學霸凌，當地重機俱樂部成員得知此事後，在新學期開學那天，出動約百名重機騎士陪他一起去學校，希望能讓他有受到保護的感覺。

根據《Inside Edition》報導指出，今年16歲患有唐氏症的梅爾，在賓州索爾茲伯里鎮（Salisbury Township）讀高中，因在之前的學校常被同學欺辱和捉弄，他的家人便在臉書上發文，擔心新的學年仍然會發生這樣的事。

當地一個重機俱樂部的成員得知此事後，便邀請近百名騎士在開學日當天，陪他一起上學，幫他克服這樣的難關。

開學日當天上午6時，梅爾穿上黑色皮背心，戴著安全帽，坐上一名重機叔叔的機車，並由16輛重機風光護送到校門。其餘百名重機騎士則在學校等他前來，梅爾見到眾人後開心的與他們擊掌、擁抱，興奮之情溢於言表。

當地電視脫口秀「Feel-Good Friday」在本月16日時，邀請梅爾和多名在場的重機騎士一起上電視，主持人訪問：「跟一群重機騎士一起上學感覺是不是很棒？」梅爾露出開心靦腆的笑容回答：「是的」。