泰國大城觀光船翻覆 至少13死33傷4失蹤

泰國今（18）日下午在大城附近的昭披耶河發生觀光船翻覆事故，造成至少13死、33人受傷、4人失蹤，目前並未發現外籍旅客。（歐新社）

2016-09-18 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕泰國當地時間18日下午4時許（台灣時間18日下午5時許），位於曼谷北方約80公里處的熱門觀光景點大城（Ayutthaya）附近，一艘載有約100名乘客的觀光船為了避開昭披耶河（Chao Phraya）河面上另一艘快艇，整艘船撞上水泥橋墩後翻船；泰國官方稍早證實，該起意外造成至少13死、33人受傷、4人失蹤，目前並未發現外籍旅客。

綜合外媒報導，大城災防部門首長烏東薩（Udomsak Khaonoona）表示，「目前已經確認該起事故至少造成13人死亡、33人受傷；事發當時約有100名乘客在翻覆的船隻上，目前至少還有4人下落不明」。

該艘翻覆的船隻剛剛參加完伊斯蘭宗教活動，正在返程的路上，當時為了閃避河面上另一艘快艇，整艘船撞上水泥橋墩後翻覆，乘客應該都是當地居民，目前並未發現外籍旅客。

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