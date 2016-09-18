令計劃哥哥涉嫌受賄 遭檢方提起公訴

2016-09-18 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國最高人民檢察院今日透露，中國前中央統戰部部長令計劃的哥哥、同時也是山西省政協前副主席的令政策因涉嫌受賄案，正式被起訴。

中國最高人民檢察院今日透露，日前江蘇省、山東省檢察機關依法對令政策涉嫌受賄案，中共山西省委原常委、太原市委原書記陳川平涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權案，國家工商行政管理總局原黨組成員、副局長孫鴻志涉嫌受賄、貪污、巨額財產來源不明案提起公訴。

中國最高人民檢察院指出，令政策利用擔任山西省發展計劃委員會副主任、山西省發展和改革委員會主任、山西省政協副主席等職務上的便利，為他人謀取利益，利用本人職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人巨額財物。